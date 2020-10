QUINDICI (AV). Giuseppe Rubinaccio: “Ottimo lavoro sul piano Sanitario da parte dell’amministrazione”

“Bene l’ amministrazione comunale di Quindici, che in un momento così difficile ed impegnativo sul fronte socio sanitario garantisca i giusti servizi sanitari, ponendo al primo posto la prevenzione e la salvaguardia e tutela della nostra comunità. Quella che oggi attraversa un momento di piena crisi epidemiologica causa della Sars Covid 19. Bene il sindaco e i suoi consiglieri e assessori che nelle settimane scorse come Comune si sono attivati a fare i primi test, riuscendo ad ottenere, nel marasma generale di una gestione che ha perso tutti i filtri, un drive in nei pressi dello stadio comunale di Quindici per monitorare i contagi. Apprendo che il comune oltre a partire con i primi test- già eseguiti si è messo in moto con la macchina amministrativa in sinergia con l’unione dei comuni per sollecitare Asl di Avellino per sollecitare di nuovo gli screening su tutto il territorio e già in questi giorni il comune di Quindici insieme al comune di Moschiano e i rispettivi sindaci si sono mobilitati attraverso l’unione dei comuni creando una cabina di regia con gli altri sindaci per monitorare e controllare il territorio attraverso Asl di competenza per tenere bassa la curva dei contagi. Un’ azione certosina che può solo essere considerata giusta per la salute pubblica dei nostri concittadini e della nostra comunità. Bisogna lavorare tutti insieme per controllare questo virus killer che colpisce tutte le fasce di età, bisogna che ognuno faccia la sua parte! Bene anche i nostri medici di famiglia che sono sempre in estremo contatto con le nostre comunità rispondendo a tutte le esigenze che gli arrivano, come voglio anche ringraziare le nostre farmacie che sono sempre prontamente al servizio dei nostri cittadini fare rete, oggi quanto mai essenziale. Così bisogna rafforzare ancora di più i nostri posti garantendo sicurezza e prevenzione”. Giuseppe Rubinaccio

