QUINDICI (AV). Torna l’appuntamento con la Focara in onore di Sant’Antonio Abate

A Quindici (AV), nel Vallo di Lauro, ritornano i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Qui come ogni anno va in scena ‘a Focara, un appuntamento che attira fedeli e curiosi ma soprattutto riunisce la comunità, grazie all’impegno dell’Associazione a Focara Piazza San Sebastiano.

Il 17 gennaio come da tradizione verrà allestito un vero e proprio manufatto in vimini, con canne di bambù e fascine, una sorte di riproduzione in miniatura della chiesetta di Sant’Antonio. La struttura verrà poi data alle fiamme dopo la tradizionale benedizione degli animali nella serata di venerdì 17 gennaio alle ore 16.00.

Quella che vedete nella foto è l’opera realizzata quest’anno.

