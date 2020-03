Il primo cittadino di Quindici Eduardo Rubinaccio con ordinanza ha deciso di chiudere già da ieri tutte le scuole di ogni ordine e grado anche al personale Amministrativo, e ad lavorare da casa con i sistema informatici oggi esistenti, il tutto per garantire anche a loro la massima tutela contro il diffondersi del Coronavirus. Decisione apprezzata in paese ma che andrebbe intrapresa anche dal altri comuni confinanti che fino ad oggi non ancora hanno provveduto a tutelare questi impiegati.

