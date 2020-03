Il sindaco di Castiglione Costantino Pesatori si affida a un video per chiedere aiuto. Un filmato, girato in serata e subito circolato anche grazie a YouTube. “In paese ci sono stati troppi morti (in tutto 15) e si registrano parecchi infetti (circa un centinaio) non curati adeguatamente, aiutateci piuttosto con medici dell’Esercito”. Nei giorni scorsi in paese è stato un continuo andirivieni di ambulanze in sirena.

