Il sindaco di Quindici Eduardo Rubinaccio ha emesso ordinanza con la quale impone la quarantena domiciliare per un cittadino del suo comune, giunto stamane in paese da una delle zone rosse, in rispetto dell’ordinanza n.8 del Governatore Regionale Vincenzo De Luca, la quale impone l’obbligo di quarantena domiciliare e sotto sorveglianza per 14 giorni di tutti coloro che sono entrati nel territorio campano dalla regione Lombardia e delle altre 14 province messe in isolamento.

adsense – Responsive – Post Articolo