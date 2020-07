Incidente questo pomeriggio a Quindici, nel vallo di Lauro, dove in via Ponte, intorno alle 14,30 il conducente di un trattore è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Il mezzo si è rovesciato e l’uomo è rimasto schiacciato, soccorso dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e dal 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indagano gli uomini della polizia stradale di Lauro mentre i vigili de fuoco hanno recuperato il mezzo.

adsense – Responsive – Post Articolo