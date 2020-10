Quinto caso di positività da Covid 19 nel Comune di Quadrelle.

Questa la comunicazione del sindaco Rozza alla cittadinanza: “La persona contagiata a cui auguriamo pronta guarigione, sta bene e si trova in isolamento obbligatorio presso la propria abitazione. L’ASL ha immediatamente avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti del positivo. Negli ultimi giorni la situazione contagi nel nostro mandamento è diventa preoccupante. Il numero dei casi positivi è in continua crescita. Dobbiamo inevitabilmente cambiare le nostre abitudini e fare molto attenzione. Per cui vi rinnovo l’invito a rispettate tutte le indicazioni sul distanziamento sociale e sull’utilizzo obbligatorio delle mascherine, evitando qualsiasi forma di assembramento. Aiutateci a prevenire il contagio.

adsense – Responsive – Post Articolo