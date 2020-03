Raccolta fondi per aiutare e supportare il Sistema Sanitario Campano, grazie ai Club Campani del Rotaract

L’emergenza Covid-19 ha colpito duramente e senza preavviso la comunità italiana che ha dovuto prontamente mettere in atto le misure di prevenzione varate dal Governo con il fine di contenere il contagio. Come sempre avvenuto anche in passato, lo stato di emergenza anziché scoraggiare ha altresì infiammato lo spirito dei nostri concittadini. Numerose le associazioni, le imprese e i singoli cittadini, che in questi giorni hanno effettuato donazioni per sostenere gli acquisti di apparecchiature e dispositivi medicali utili al potenziamento delle strutture sanitarie nazionali e regionali.

“In questo momento delicato nessuno può esimersi da dare il proprio contributo. Responsabilità, senso civico e collaborazione saranno ancora una volta fondamentali per uscire vincitori da questo periodo di crisi. Nell’ambito del progetto “TOGETHER”, i Club Campani del Rotaract Distretto 2100 insieme ai Club Campani del Leo Distretto 108 YA hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare e supportare il Sistema Sanitario Campano. L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza, unitamente alla raccomandazione di diffidare da facili truffe e “sciacalli” che nelle ultime ore stanno approfittando del buon cuore degli anziani per irrompere in casa.” Questo l’appello di Antonio De Rosa, Presidente del Rotaract Club Avellino.

La Regione Campania ha inoltre comunicato tramite fonte ufficiale la possibilità di contribuire direttamente ad una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di attrezzature e dispositivi medici. L’ammontare delle somme raccolte insieme alle attrezzature e i dispositivi medici acquistati saranno visualizzabili sul sito istituzionale della Regione Campania.

In attesa di risoluzione dell’emergenza si invita la cittadinanza alla partecipazione e alla pratica rigorosa delle misure di prevenzione del contagio già diffuse dal Ministero della Salute.

Regione Campania: IBAN IT38V0306903496100000046030 Causale “COVID-19 DONAZIONE”.

Progetto “TOGHETER”: https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-contrastare-il-corona-virus

