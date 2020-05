Racconti dall’appartamento del baianese Luigi Falco

Che cosa accadrebbe se qualcuno ti costringesse a stare chiuso in casa senza la possibilità di uscire e vedere le persone più care? Sembra uno scenario post-apocalittico ma è quello che è successo tra marzo e aprile 2020 quando un virus, ormai noto come COVID19, ci ha costretti ad una clausura forzata.

Un tempo sospeso, indefinito e infinito che ci ha permesso di fermarci e guardarci dentro, riscoprire una dimensione, quella casalinga che avevamo completamente perso.

Da qui parte il progetto di Racconti dall’appartamento dove 22 scrittori, tra cui il baianese Luigi Falco, hanno deciso di raccontare a modo loro come hanno vissuto questo tempo. Tra paure, speranza ed emozione assistiamo a delle narrazioni intimiste, vere, emozionanti in grado di far riscoprire i valori migliori dell’essere umano.