Recovery fund, SIBILIA (M5S): “Mandato forte a Conte, risultato che premia l’Italia e favorisce la ripresa economica”

“La tenacia del presidente Conte ha ottenuto un risultato che per gli italiani si tradurrà in ripresa economica: col Recovery fund appena approvato portiamo a casa 209 miliardi, di cui 80 a fondo perduto, la cifra più alta in Europa. Ora possiamo progettare il futuro del Paese e rilanciare con forza ogni settore dell’economia. Ecco l’importanza di avere dato un mandato forte al nostro presidente del Consiglio ieri in Parlamento”.

E’ quanto scrive su facebook il Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA commentando lo sblocco dei fondi europei destinati al post pandemia.

