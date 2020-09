Referendum, Iovino: “In Parlamento siederà solo chi lavorerà bene per il Paese”

Il deputato M5S: “Ora avanti con il taglio degli stipendi dei parlamentari”

“Dopo i vitalizi, il popolo italiano ha tagliato anche il numero dei parlamentari. La casta è sempre più allo stremo e grazie al Movimento 5 Stelle non potrà che estinguersi definitivamente. In Parlamento siederà solo chi intende lavorare con impegno e per il bene di tutti. E’ finito il tempo dei privilegi, non ci sarà più spazio per chi in tanti anni non si è degnato neppure di venire a scaldare il suo scranno. Col risultato di oggi gli italiani hanno scelto da che parte stare. Ora tutti al lavoro per il taglio degli stipendi dei parlamentari. E vediamo come ci risponderà, questa volta, il fronte di quelli del No. Non ci fermiamo, avanti con il cambiamento!”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

