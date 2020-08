REGIONALI 2020. Beatrice Colucci (Fratelli d’Italia) si presenta agli elettori

“Sono Beatrice Colucci. Irpina. Avvocato. Ma prima mamma e moglie. Dicono sia una donna tosta. In realtà solo molto decisa. Sono scesa in campo ed in Fratelli d’Italia perché questo è il mio posto. Perché questa formazione mi consente, assieme a chi mi sta intorno, ed in piena unità d’intenti, di poter dire e fare ciò che bisogna.

Siano messi male nella Sanità. In questi tristi tempi di pandemia, assistiamo impotenti a decisioni che nulla hanno a che vedere con l’assistenza dovuta e necessaria. Solo mero e puro calcolo elettorale. Senza essere scienziati, basta risultare semplici cittadini per capire. Ci si deve affidare a speranze divine, per salvarci.

Vengo da una famiglia di imprenditori agricoli. Ed in questo settore,se è possibile, ci sono ancora più incongruenze. Nessuno aiuto ne assistenza. Pur essendo questa filiera uno dei carri trainanti del nostro paese,è continuamente e volutamente bistrattato.

Sono mamma,come dicevo,di due figli in età scolare. E chi versa nelle mie condizioni sa,e bene,in quale girone infernale ci si ritrova affrontando quotidianamente l’aspetto scolastico. Fra docenti allievi e l’intero personale è tutta una scommessa. Naturalmente perdente. Ma ancora il lavoro,le attività sociali,il problema immigrazione, l’assistenza sociale inesistente. Insomma la mancanza totale e vergognosa di una gestione inquietante della nostra regione. Decisioni drogate ed inquinate da attività clientelari che noi,con questo voto,vogliamo, definitivamente, spazzare via. Mai più così. Mai.

1 – Sii l’eroe dei nostri tempi! Vota Fratelli d’Italia. Avv. Beatrice Colucci

2 – Battiti per un nobile ideale. Quello della libertà. Fratelli d’Italia. Avv. Beatrice Colucci

3 – Non più servi. Non più padroni. Ma Fratelli d’Italia. Avv. Beatrice Colucci

4 – Preparati a liberare una Regione. Preparati a servire un ideale. Fratelli d’Italia”.

Avv. Beatrice Colucci

adsense – Responsive – Post Articolo