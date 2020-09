REGIONALI 2020. Enzo Alaia (Italia Viva) verso la riconferma. Manca solo l’ufficialità

Una vittoria che molti si aspettavano e che pochi avevano messo in dubbio. Lo stesso Enzo Alaia, in una intervista a Bassa Irpinia aveva detto: “Italia Viva sarà il secondo partito in provincia di Avellino”. E così è stato, con una percentuale a doppia cifra, per l’onorevole Enzo Alaia sta per iniziare il suo secondo mandato a Palazzo Santa Lucia, manca solo l’ufficialità degli ultimi dati ma nessuno può, salvo capovolgimenti quasi improbabili, cambiare un successo già scritto. Non bisogna fare altro che attendere le prime ore del mattino.

adsense – Responsive – Post Articolo