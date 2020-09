REGIONALI 2020. +EUROPA, la nota di Amalia Leo, candidata +Campania in Europa circoscrizione provinciale di Avellino

Le regole di distanziamento tra le persone e l’uso della mascherina per contrastare il contagio dal virus Covid 19 sul piano sanitario servono a tutelare la salute fisica, ma hanno modificato i rapporti tra le persone e creato un nuovo disagio psicologico. E’ accaduto che i rapporti sociali tra le persone sono cambiati, la mancanza di un abbraccio o di una stretta di mano hanno aumentato il senso di insicurezza, di paura e di isolamento psicologico. Si è modificato anche il linguaggio non verbale perché l’espressione di un’emozione o di uno stato d animo può essere trasmessa solo con lo sguardo in assenza di un sorriso visibile. Quello che viene chiamato distanziamento sociale è di fatto divenuto un gap per le relazioni tra persone. In questo clima d incertezza e di insicurezza il terzo settore dovrebbe diventare un punto di forza per il ben-essere collettivo con il rafforzamento di punti di ascolto ed ateliers di psicologia applicata per contrastare i rischi di un subdolo attacco all’equilibrio mentale di soggetti fragili o deboli che necessitano di cure o anche soltanto di un supporto psicologico.

#dipendedanoi

