REGIONALI 2020. Giovanni Luigi D’Avanzo candidato con De Luca Presidente alle prossime Regionali del 20-21 settembre

Lo aveva annunciato da mesi che anche lui sarebbe stato tra i candidati alle prossime regionali per l’elezione del nuovo consiglio regionale che il 20 e 21 settembre riporterà al voto i campani. Giovanni Luigi D’Avanzo, consigliere comunale in carica dell’amministrazione di Domenico Biancardi di Avella, fino ad un anno fa ha ricoperto la carica di assessore ai lavori pubblici, per poi essere sostituito dal sindaco per non essere più in linea con le sue scelte. La sua esperienza da amministratore nella cittadina archeologica è cominciata circa venti anni fa. Nel 2016, alle ultime elezioni comunali, è stato il primo candidato maschile della lista della Colomba, riportando 500 suffragi. Ad ogni competizione elettorale ha dimostrato di avere i voti e lo farà sicuramente anche in questa competizione Regionale che lo proietta in un palcoscenico più alto e di prestigio. Nelle passate elezioni regionali i suoi voti furono determinanti per l’elezione di un altro consigliere regionale avellano, Enzo Alaia, eletto per il rotto della cuffia. La sua candidatura rappresenta un vero ostacolo per lo stesso consigliere uscente, in quanto la cittadina archeologica conta adesso già due candidati ufficiali e altre sorprese potrebbero esserci nei prossimi giorni. Va anche detto però che il consigliere Alaia ha rispetto al passato 5 anni di esperienza e adesso dovrebbe raccogliere i frutti del suo primo mandato da onorevole. D’Avanzo stamane ha ufficializzato l’adesione alla lista “Fare Democratico con De Luca” ed è già in campagna elettorale. Giovane umile e ben voluto sicuramente dimostrerà anche questa volta il suo valore.

