Regionali 2020, Rita Labruna capolista di Terra nel collegio di Avellino

«Ho accettato la candidatura per le regionali, con la lista “Terra che guiderò nel collegio di Avellino», Rita Labruna si presenta in vista della prossima tornata elettorale. «Sarà una campagna elettorale difficile – dice la candidata – e in un contesto completamente diverso da ricostruire e ripensare nel tempo della pandemia».

«Attraverserò i territori della mia terra, l’Irpinia, incontrerò le persone e lo farò con molta umiltà, ascoltando le istanze di ognuna. Porterò con me, come e dove sarà possibile fare iniziativa, la canzone dei Malaoria – Le scuse non bastano più – scritta da una generazione che sta vivendo sulla propria pelle la precarietà. La questione ambientale, non può essere scissa da quella sociale ed economica».

«Le scuse non bastano più, per chi ha costruito solo consenso politico, più che buon governo territoriale. Uso clientelare delle risorse e sperpero dei fondi statali trasferiti. Con i piedi a Terra e gli occhi al cielo».

