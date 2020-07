REGIONALI CAMPANIA. Il candidato Presidente della Regione Campania Giuseppe Alviti ( Ecologisti Italiani) denuncia niente par condicio per i candidati minori.

Tranne alcune testate giornalistiche e sui telegiornali locali e nazionali viene completamente disattesa la legge sulla par condicio per i candidati dei partiti minori partecipanti alla competizione elettorale.

La legge detta della “par condicio”, infatti, regola l’accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale, ma anche durante la normale vita politica, per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Il mio appello al garante è di salvaguardare questo principio importante e basilare della democrazia conclude Giuseppe Alviti

adsense – Responsive – Post Articolo