REGIONALI, È RAFFAELE COPPOLA IL SINDACO CANDIDATO CONSIGLIERE PIÙ VOTATO DAGLI ELETTORI DEL PROPRIO COMUNE

E’ Raffaele Coppola, primo cittadino di Liveri in provincia di Napoli, il sindaco candidato al consiglio regionale campano più votato dai propri concittadini.

Candidato con Fare Democratico per De Luca Presidente (la più votata in assoluto a Liveri), ha conseguito il quarto posto in lista con 3.837 preferenze conseguendo intanto nel suo Comune una percentuale di preferenze pari al 56% (la media degli altri sindaci campani si attesta intorno al 20%).

Malgrado la mancata elezione (ha scontato la presenza di quasi un migliaio di candidati e la provenienza dal comune più piccolo della Campania) Raffaele Coppola non nasconde la propria soddisfazione.

“E’ un risultato che mi lusinga, segno che ho lavorato bene, che in questi anni ho saputo ben amministrare la mia comunità”, commenta Raffaele Coppola.

