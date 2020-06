Regionali in Campania, Movimento 5 stelle: “Corriamo da soli”

“Alle elezioni regionali in Campania il MoVimento 5 Stelle si presenterà da solo”. L’annuncio arriva nella serata di ieri sul Blog delle Stelle. I pentastellati in Campania dunque non faranno alleanze. In un lungo post hanno spiegato la scelta di correre da soli alla prossima tornata elettorale. “Ci abbiamo provato ad indicare la strada per un cambiamento condiviso, partecipato – scrivono -. Ci abbiamo provato, proponendo un nome per un percorso unitario, nel quale potessero convergere tutte le forze politiche -civiche e non solo- che hanno a cuore il futuro di quella comunità straordinaria che sono i cittadini campani. Ci abbiamo provato, individuando valori ed obiettivi irrinunciabili come legalità, tutela dell’ambiente e del territorio, efficienza dei servizi sanitari, modernizzazione delle strutture.

