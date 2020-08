Regionali: L’avv. D’Agostino in prima fila con Matteo Salvini.

Nel tardo pomeriggio di ieri, presso il Grand Hotel Salerno, il Senatore Matteo Salvini ha presentato la sua squadra campana per le prossime Regionali del 20 e 21 settembre. Dopo un ricco e costruttivo intervento del candidato Governatore della Campania, On. Stefano Caldoro, il segretario della Lega ha preso la parola ottenendo ampi consensi da tutta la platea. In prima fila, anche l’avv. Biancamaria D’Agostino, candidata al consiglio regionale per la circoscrizione di Avellino, la quale afferma: “Matteo è un vero leader, un uomo che manifesta l’amore per la sua terra con tenacia e perseveranza. Sono felice ed orgogliosa di far parte di una squadra che si batte per gli italiani e nel mio caso per i campani. L’On. Caldoro è la persona giusta per amministrare la Campania. Sarà una campagna elettorale intensa, non mi lascerò niente e nessuno alle spalle. Coesi e compatti possiamo farcela, dobbiamo avere solo il coraggio di cambiare.”

