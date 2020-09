REGIONALI; MONTEFORTE, DI SAPIO, DEL MASTRO E AURIGEMMA: NO AI MILLANTATORI, ABBIAMO SOSTENUTO NOI ENZO ALAIA PER IL SUO IMPEGNO PER IL TERRITORIO

“Haccene più di millanta che tutta notte canta”, frase famosa detta da Calandrino in un racconto di Boccaccio. La commedia è piena di millantatori perché ideata e scritta per divertire.

Gli articoli pubblicati sui quotidiani NO; non possono né devono dare spazio a millantatori. L’amico on. Enzo Alaia è stato sostenuto e votato per la sua persona, per il suo operato svolto in politica, non certo per la sua appartenenza ad Italia viva. Il successo elettorale Montefortese è sicuramente il risultato politico di un gruppo con alle spalle esperienza politica ed amministrativa, Antonio Aurigemma, Peppino Del Mastro e Rosa de Sapio ed altri amici.

La perseveranza e la passione politica dei suddetti ha creato il giusto entusiasmo per la persona dell’on.Alaia ,ma nessuno ha sentito l’esigenza di esternare la propria soddisfazione appropriandosi “dell inaspettato” risultato.

Risultato inaspettato, per chi non conosce l’elettorato montefortese ed oggi si autonomina regista dell affermazione. MONTEFORTE NON HA BISOGNO DI PERSONAGGI CON VOGLIA DI APPARIRE A TUTTI I COSTI (CALANDRINO) ma di persone ma di soggetti che lavorino seriamente solo per l’interesse della comunità!”

Così in una nota Rosa Di Sapio, Giuseppe Del Mastro e Antonio Aurigemma.

