Regione Campania ciclo di seminari In-Informativi delle Pari Opportunità.

Si è tenuto ieri 18 dicembre 2019 , presso l’Auditorium Is. C/3 del Centro Direzionale a Napoli, il primo ciclo dei seminari in-informativi, promossi dalla Consigliera di Parità della Regione Campania , Domenica Marianna Lomazzo, sul tema: “Contrasto alle Discriminazioni sui luoghi di lavoro, promozione delle Pari opportunità, della Salute, della Sicurezza e del benessere organizzativo nel lavoro delle PP.AA. alla luce direttiva 2/19”.

L’interessante ciclo di seminari, si propone di fornire, alle e ai componenti dei CUG regionali, Dirigenti, Organismi di Parità della PP.EE. un’ampia conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale esistente, in materia di salute e sicurezza , di divieto di discriminazione e di promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro, della pubblica amministrazione.

Hanno partecipato, all’interessante seminario , rappresentanze delle Pari opportunità Franca Bagni Cipriani ( Presidente Nazionale), che provinciali e dei comuni della Campania , dei CUG regionali, del mondo Accademico, Associativo del terzo settore, Giurisprudenziale e della Sanità pubblica e privata.

La relatrice Lomazzo, nel suo intervento ha evidenziato con fermezza, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservare ed ad esigere l’osservanza di tutte le norme vigenti che, in linea con i principi della Costituzione vietano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta in ambito lavorativo. E, a margine del seminario le abbiamo chiesto:

Nella relazione lei ha anche parlato di personalità morale, può essere più precisa? : “ la personalità morale significa rispettare l’identità della persona sui luoghi di lavoro a prescindere dal suo orientamento sessuale ,politico, religioso e dal senso di appartenenza. Quindi dobbiamo tutelare la dignità della persona tout court e normalmente questi cicli seminari che io sto facendo diretti ai CUG del territorio campano e agli organismi di Parità e proprio per dare informazioni ai componenti dei CUG per poter realizzare sui propri luoghi di lavoro della pubblica amministrazione e mettere strumenti, che possano ovviamente, oltre a tutelare la personalità morale dei lavoratori e delle lavoratrici , anche di promuovere azioni positive per fare in modo, che non ci siano più discriminazioni, ma che ci sia effettiva parità tra donne e uomini “.

Ad un osservatore esterno, il suo pragmatismo e perseveranza, sembrano le fatiche di Sisifo.: “ In verità non mi fermo mai, perchè ciò che abbiamo in cantiere , e che, la Regione Campania sta realizzando , è pioniera sul territorio nazionale. Tant’è, che la Consigliera Nazionale, ha detto la mia azione l’anticipa sempre. Ma, io cerco appunto di realizzare tutti gli strumenti che vengono posti in essere , sia a livello regionale che a livello nazionale. E, possano aiutare con la collaborazione tra donne e uomini , cioè che ci sia appunto la condivisione e la gestione insomma soprattutto della famiglia. Ma, soprattutto che ci sia la possibilità, che davvero sia garantita la parità di cittadinanza , tra donne e uomini sul luogo di lavoro”.

Carmine Martino

