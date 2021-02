Regione Campania. Il consigliere Giuseppe Sommese: “investire sui giovani per colmare divario su digitalizzazione.” VIDEO

Nell’interrogazione di oggi al Presidente De Luca, il consigliere regionale Giuseppe Sommese ha posto il tema fondamentale della necessità di avere una pubblica amministrazione efficiente e digitalizzata

“Investire su profili giovani e digitalmente competenti può portarci a colmare il grande divario che il nostro Paese vive rispetto al resto d’Europa

Seguendo le parole del Presidente Draghi: è con il debito buono che possiamo crescere come Paese, investendo sui giovani e sulla formazione.”

Un tema molto caro al giovane consigliere che da subito ha cominciato a battersi per un rinnovamento della pubblica amministrazione a trazione giovane e digitalmente preparata che possa fornire le basi necessarie per un grande salto in avanti verso il futuro, dove la burocrazia sarà e deve essere sempre più semplice e immediata grazie al supporto della tecnologia e che possa dare risposte immediate oltre ad essere di facile accesso per tutti. Perché il progresso corre veloce e bisogna mettersi in pari, per non restare indietro e non essere costretti a rincorrere invece di progredire.

Felice Sorrentino



