Regione Campania, Lega: ancora incertezze su erogazione borse di studio da parte dell’ADISURC

Napoli, 12 gennaio 2021 – Ancora nessuna comunicazione da parte della Regione sulle erogazioni delle somme spettanti ai vincitori delle borse di studio in Campania. La Lega, a firma dei tre consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro, già a dicembre chiedeva delucidazioni al presidente della giunta sulla parziale erogazione delle borse di studio regionali.

Con una serie di Decreti del dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda

per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (A.DI.S.U.R.C.) approvava le graduatorie definitive del concorso per l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale a.a. 2020/2021, agli studenti iscritti agli Atenei e agli istituti AFAM della Campania.

“Non a tutti gli idonei, come denunciano alcune associazioni studentesche, sarebbe stata concessa la borsa di studio ed erogata la prima rata del beneficio precisandosi, da parte dell’ADISURC, che ulteriori scorrimenti sarebbero previsti entro il primo trimestre dell’anno 2021 ad avvenuta disponibilità di ulteriori risorse economiche. Trattandosi di graduatorie non si comprendono – denunciano i consiglieri della Lega – le ragioni di tale incompiutezza. Di concerto con il responsabile nazionale del Dipartimento Università della Lega, il prof. Aurelio Tommasetti, abbiamo scritto al Presidente della Giunta per chiedere le motivazioni di tale parziale erogazione e anche che, a tutti gli studenti idonei ma attualmente non beneficiari per scarsità di fondi, sia immediatamente garantita la disponibilità della borsa spettante”.

Così in una nota i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro sulle erogazioni delle borse di studio da parte della ADISURC.

adsense – Responsive – Post Articolo