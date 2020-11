Regione Campania. Maurizio Petracca vicepresidente della Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse Statali e Comunitarie per lo Sviluppo.

Sono stato eletto vicepresidente della Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse Statali e Comunitarie per lo Sviluppo. È per me un grande piacere, oltre che un grande onore, poter continuare a lavorare per un settore così importante come ê quello dell’Agricoltura, di cui mi sono occupato con passione e dedizione negli ultimi cinque anni. In una fase così delicata, le risorse per lo sviluppo, poi, rappresentano uno strumento utilissimo per programmare il futuro.

È ancora una volta l’occasione per stare al servizio delle aree interne, ed in particolare dell’Irpinia, per sostenerne vocazioni produttive e promuovere occasioni di sviluppo.

Sono stato, inoltre, designato componente della Commissione Affari Istituzionali, della Commissione Bilancio e della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti.

Insieme faremo cose buone!

Queste sono le parole di Maurizio Petracca in un post.

adsense – Responsive – Post Articolo