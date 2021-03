Regione Campania. Sommese: approvato in consiglio testo sul riordino degli uffici regionali. VIDEO

Ieri, dopo un intenso lavoro è stato approvato in Aula consiliare un testo normativo sul tema della semplificazione e sul riordino degli uffici regionali.

Contestualmente è stato aperta una prima finestra di dialogo con tutte le forze politiche per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa in virtù del necessario appuntamento con l’approvazione della Legge annuale di semplificazione.

“Condivido con voi questo importante momento, soddisfatto di vedere in breve tempo la concretizzazione del lavoro svolto negli ultimi mesi. #andiamoavanti”, ha affermato Sommese

Felice Sorrentino



adsense – Responsive – Post Articolo