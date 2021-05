REGIONE. Concorsone Ripam, Sommese: “Presentata mozione all’ordine del giorno su corso – concorso”

“Ho appena inviato una nota al presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, con la quale ho chiesto di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare una mozione di risoluzione in merito al corso – concorso Ripam

Così Giuseppe Sommese, consigliere regionale della Campania e presidente della I Commissione permanente.

“E’ quanto mai necessario individuare un percorso condiviso che porti in tempi rapidi alla conclusione del concorso garantendo così l’assunzione dei vari profili all’interno delle amministrazioni interessate.

Qualora non fosse ritenuta esaustiva la validità della prova di project work come test unico per la conclusione della formazione – continua Sommese – si apra un confronto immediato con il Governo sul tema prevedendo lo svolgimento di una prova finale su una banca dati elaborata da Ripam con 300-400 quiz, l’apertura della graduatoria concordata con la Funzione Pubblica, la conservazione delle destinazioni attuali e l’adeguamento dei fabbisogni per i profili dove è necessario” – conclude Sommese

