Regione. Enzo Alaia eletto presidente della Commissione Sanità

L’on Enzo Alaia è stato questa mattina eletto presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, dopo che nello scorso mandato aveva rivestito il ruolo di vice presidente. Ecco l’annuncio dato dal consigliere regionale avellano. “Cari amici, Questa mattina sono stato eletto Presidente della Commissione Sanità. Un ruolo che accolgo con grande orgoglio e che, da oggi, mi accingo a rivestire con grande responsabilità ed impegno. Questo percorso inizia in un momento difficile e particolare, in cui l’impianto sanitario della nostra Regione è chiamato ad affrontare una grande sfida. Collaborerò con il Presidente De Luca, affinché questa Regione possa garantire ai suoi abitanti il massimo dei servizi. Usciti da circa un anno dal commissariamento, inoltre, si apre un nuovo capitolo per i medici, il personale e gli ospedali campani, per il quale mi auguro di poter scrivere un lieto fine. Il mio obiettivo sarà quello di contribuire nell’incremento delle risorse, nel rinnovo e nella manutenzione delle strutture. Mi aspetto di poter percorrere questa strada in nome della continuità, con la massima dedizione con cui da sempre lavoro e con il vostro immancabile sostegno”.

