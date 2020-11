REGIONE: L’On. Giuseppe Sommese eletto Presidente della 1° Commissione Consiliare Permanente

“Ringrazio il Presidente e tutti i colleghi per la fiducia accordatami, un onore per me essere il Presidente più giovane della Regione Campania, segno della volontà di voler avviare un processo di rinnovamento dell’attività legislativa. L’impegno sarà quello di mettere al centro i temi fondamentali della semplificazione digitalizzazione e sburocratizzazione della PA. per far si che la Regione Campania ritorni al passo col resto del Paese e si avvicini ai modelli europei e si riescano a dare risposte certe in tempi brevi ai cittadini. Questo processo sarà possibile investendo sui giovani , che sono al passo coi tempi e coi nuovi linguaggi. Da subito al lavoro #andiamoavanti ”