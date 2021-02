REGIONE. Puc, risorsa per i comuni e opportunità per chi non lavora

L’opportunità dei Puc (Progetti Utili per la Collettività) come risorsa per i Comuni e occasione di lavoro per i percettori di reddito di cittadinanza in attesa di collocazione. Se ne parlerà domani, lunedì 22 febbraio, alle ore 11, nell’aula Siani del Consiglio regionale della Campania (Centro direzionale, Isola F13), nel corso di un incontro con i sindaci dell’Area Metropolitana di Napoli.

L’iniziativa, promossa dalla vicepresidente del Consiglio Regionale Valeria Ciarambino, con il presidente di Anci Campania Carlo Marino e il coordinatore del Tavolo per i Puc di Anci Campania Josi Gerardo Della Ragione, è finalizzata ad avviare una campagna di ascolto per affrontate le difficoltà nell’attivazione dei Puc e a favorirne l’avvio in tutti i Comuni della Campania.

