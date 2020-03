“Resta a Casa”, la frutta e verdura te la portiamo noi. Successo dell’iniziativia dell’azienda “PRIMI FRUTTI SRL”. Ecco come fare il tuo ordine

Grande successo in questa prima settimana di lancio dell’iniziativa promossa dalla società “PRIMI FRUTTI SRL”, leader nella vendita di frutta e verdura dell’area nolano, vesuviana e irpina. La società nasce dalla famiglia De Luca di Palma Campania e ha saputo creare in questi ultimi decenni relazioni sane e durature con clienti e fornitori onorevoli. Siamo attivi nel settore ortofrutticolo da generazioni, spinti da una grande passione che ci lega ai meravigliosi prodotti che la terra ci offre. Con gli anni siamo cresciuti, ma senza mai dimenticare le nostre origini. Oggi, grazie all’esperienza maturata nei decenni, siamo in grado di selezionare e offrirti solo i prodotti più freschi e gustosi, i sapori di una volta, quelli buoni e genuini.

Tradizione, competenza, innovazione, dedizione ai clienti: questi i principi che ispirano i progetti e le attività di “Primi Frutti”, che, a supporto di tutti i processi aziendali, si avvale di strutture efficienti e moderne, di professionalità qualificate nonché di evoluti strumenti operativi. I risultati conseguiti premiano le strategie aziendali: “Primi Frutti” è, oggi, una realtà consolidata nel settore della distribuzione di frutta, verdura ed ortaggi, in grado di proporsi quale partner affidabile e professionale per le strutture che operano in Campania, offrendo garanzia di qualità del prodotto e di efficienza dei servizi offerti.

I nostri partners sono: Stasi Group, SIGMA, Gruppo Leonessa, LIDL, Villa Perrotta, Supermercati Piccolo, Villa Regina, MD, Villa Signorini, DECò, Villa Minieri, SUPERMERCATI 365.

“PRIMI FRUTTI” è un mercato ortofrutticolo fatto di persone laboriose e ambiziose sito in Palma Campania che visto il particolare momento storico decide di scendere in campo con una grande azione di solidarietà, per essere vicino al prossimo in modo molto semplice.