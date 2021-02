Resto in Irpinia: aggiornato il consiglio direttivo Claudio D’Amelio eletto presidente.

L’assemblea dell’Associazione Provinciale Resto in Irpinia svoltasi Martedi 16 Febbraio ha ricomposto il consiglio direttivo e della nuova squadra fanno parte il neo presidente eletto Claudio D’Amelio che sarà affiancato da Ruben Natale Vice Presidente , tesoriere Dello Russo Sergio, Segretario Giovanni Esposito , mentre il ruolo di consiglieri è andato a Giovanna Pecoraro , Edoardo Del Sordo, Marra Michelangelo, Gerardina Granese e Antonia Morabito, una squadra di valide persone che hanno come unico interesse comune la valorizzazione e promozione dell’ irpinia uno scopo diventato passione una passione che l’associazione vuole condividere insieme a tutti i soci e ai futuri iscritti che entreranno a far parte della nostra grande famiglia.

Cosi in una nota stampa il responsabile ai canali di comunicazione dell’associazione Resto in Irpinia Giovanni Esposito nella nota.

