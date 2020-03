Riaperto il pronto soccorso del Cardarelli dopo la sanificazione.

Nella giornata di domenica 8 marzo è stato chiuso il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli dopo che un primario, attualmente in buone condizione di salute e in quarantena ai domiciliari, da quanto si apprende, è risultato positivo al contagio da Coronavirus.

Nella serata dello stesso giorno i locali del pronto soccorso sono stati sottoposti ad interventi di sanificazione ad opera dell’Asl Napoli 1 centro per permettere la ripresa delle attività nella mattinata del 9 marzo.

“Dopo la sanificazione di stanotte, il pronto soccorso del Cardarelli è stato subito riaperto. Bisogna essere prudenti e mettere in atto tutte le precazioni possibili durante questa emergenza sanitaria. Sono a rischio tante persone” – ha commentato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, membro della Commissione Sanità.