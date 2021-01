Ricordo della Memoria (Shoah) 2021

Il giorno 27 Gennaio di ogni anno ricorre la giornata della memoria in ricordo della Shoah. Anche quest’anno in tutte le scuole italiane funzionanti e non, a causa del Covid 19, sono stati ricordati i fatti e gli episodi sul periodo della storia, vissuto tragicamente dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Il 27 Gennaio 1945 è la data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte dell’armata rossa impegnata nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania. L’apertura dei cancelli di Auschwitz, mostrò al mondo intero la visione tragica e orrenda di un campo di morte e del genocidio fascista. I ragazzi di oggi non possono sorvolare ai momenti amari e tristi della Shoah. L’iniziativa commemorativa, è stata ricordata dal popolo italiano che ha trasmesso le immagini di prepotenza, di cattiveria e di avidità nazista, Ci sono state, anche, letture, testimonianze e poesie lette e recitate dagli alunni, nelle scuole dirette e a distanza On Laine. Sono state espresse le sofferenze vissute e il sacrificio dei nostri avi, che si sono adoperati e hanno rischiato la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani. Siamo tutti consapevoli e condividiamo con raccoglimento l’orrore effettuato dai Nazisti. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo