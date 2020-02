Ricostituito il nuovo Forum dei Giovani a Sant’Angelo dei Lombardi

Si riparte con il Forum dei Giovani a Sant’Angelo dei Lombardi. Nelle ultime settimane si è ricostituito questo importante organismo, nella prospettiva di rigenerare e risollevare la vita sociale di Sant’Angelo.

Il neo-coordinatore Imbriano Filomena e i ragazzi delegati alle cariche del Consiglio del Forum dei Giovani ringraziano per la partecipazione attiva durante le elezioni – nelle quali è stato nominato come vicepresidente Chiusano Nicolas – e per l’interesse dimostrato nel corso della prima assemblea pubblica – durante la quale sono stati designati il segretario, Camoia Andrea, il tesoriere, Damiano Noemi, e sono state assegnate le restanti deleghe per tutti i membri del direttivo -.

L’obiettivo primo del Forum è di rafforzare la coesione della comunità, proponendo iniziative che provvedano in primo luogo a fronteggiare la progressiva e dilaniante affermazione di una cultura individualistica e a corroborare il senso di appartenenza alla nostra terra.

Le idee positive si concretizzano se i cittadini sono attivi e uniti: noi, i giovani del paese, ci siamo mossi per creare uno strumento di confronto diretto con gli amministratori locali, per essere ascoltati e avere voce nelle scelte significative, per agire consapevolmente e proporre progetti che siano in grado di coinvolgere ed entusiasmare l’intera comunità.

I trentadue membri del consiglio del neo costituito Forum hanno già presentato un progetto che ha come aree di interesse: cultura, turismo, ambiente, sport, risorse tecnologiche e comunicazione.

La speranza è di poter continuare con grinta ed entusiasmo, consapevoli di essere cittadini di una comunità che sa essere forte e partecipe.

Siamo sicuri che la nostra freschezza e la nostra energia riusciranno a contagiare giovani, adulti e anziani!

