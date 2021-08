Rifugiati Afghani: La Regione Campania è pronta ad accoglierli. Le parole di Sommese

La Regione Campania fa sul serio e insieme alla protezione civile che coordinerà la logistica e l’organizzazione con i vari distretti sanitari, ha iniziato ad intavolare una discussione su come procedere verso l’apertura di centri d’accoglienza dedicati ai profughi Afghani. Dichiarazioni in tal senso sono arrivate dallo stesso Presidente De Luca. A tal proposito,

Il Consigliere e presidente della prima commissione permanente della Regione Campania Giuseppe Sommese ha detto:

– il popolo campano ha nella propria indole l’accoglienza ed è riconosciuto nel mondo per la grande umanità verso chi soffre. Quello che sta accadendo non deve essere visto come qualcosa che accade lontano da noi, dalla nostra quotidianità ed è per questo che ci stiamo attivando in tempi brevissimi per proporre un piano e siamo la prima regione a farlo. La velocità in questo caso è tutto perché l’emergenza è ora. Più passa il tempo e più sarà complicato far uscire chi teme per la propria incolumità dall’Afghanistan e occorre farsi trovare pronti perché dovranno essere distribuiti e collocati in soluzioni che rispettino la loro dignità di essere umani. La Campania c’è e ci sarà sempre! –

Felice Sorrentino

