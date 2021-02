Ringrazia il Reparto di Rianimazione Covid dell’Ospedale Sant’Ottone Frangipane per le cure alla mamma

Gentile Direttrice, Mi rivolgo a lei, per permettermi di ringraziare pubblicamente i medici, i paramedici, gli infermieri, la meravigliosa Caposala e tutti coloro che operano nel Reparto di Rianimazione Covid dell’Ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Questa splendida equipe ha curato mia madre, E. F. , originaria di Gesualdo (AV), per ben 50 giorni, tra terapia intensiva e corsia.

L’alta professionalità, la disponibilità, la sensibilità e la gentilezza dimostratele, durante la sua degenza, ci hanno commossi. Mai, a me, ai miei fratelli ed alle mie sorelle, residenti in diverse regioni d’Italia è mancata la Loro solidarietà.

Solidarietà espressa attraverso chiarimenti sulle varie fasi della malattia, video-chiamate e incoraggiamento a sperare, anche quando sembrava impossibile credere in una guarigione. Questa guarigione, tanto sospirata, alla fine è arrivata ed è stata sicuramente un miracolo, ma a tale miracolo hanno contribuito tutti i professionisti che ci sono stati accanto in questi mesi tanto difficili.

Perciò grazie, anzitutto, per averla guarita. E ancora grazie per esserci sempre stati vicini. Con profonda riconoscenza e stima. I figli di E.F

adsense – Responsive – Post Articolo