Rinnovo RSU Luogosano (AV), Ugl:”Grande affermazione in ArcelorMittal”.

“Vittoria nell’azienda ArcelorMittal di Luogosano in provincia di Avellino dove con la lista dei suoi candidati per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, l’Ugl Metalmeccanici si vede gratificata dalla fiducia e dal consenso dei lavoratori; il loro voto ha permesso alla lista, presentatasi per la prima volta, di aggiudicarsi alle elezioni nel sito Irpino della multinazionale un Rsu con il 32% delle preferenze”.

Soddisfazione del Segretario Provinciale dell’Ugl metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci per il quale, “questo risultato è un successo straordinario perché l’Ugl riesce ad eleggere un rappresentante dei lavoratori, Simonelli Amato, che sostenuto particolarmente da Antonio Cerbone che era anch’esso candidato e con il suo impegno, ha consentito di portare la nostra sigla all’interno dell’azienda. Un ringraziamento ai colleghi che con l’ampia fiducia, permette alla nostra o.s. di raggiungere di fatto un risultato che ci soddisfa. Un responso che premia la linea responsabile Ugl al 32% dei consensi: la serietà, la concretezza, le idee di fare sindacato in maniera moderna partecipativa, questo lo spirito dell’Ugl, ripagato del risultato ottenuto e dove – conclude Iacovacci – un grazie lo rivolgiamo anche alla commissione elettorale che ha dovuto lavorare in condizioni anomale rispetto al solito”.

“Gratitudine – sottolinea con soddisfazione il Segretario Generale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera- va alla Rsu Amato, a tutti i candidati, alla Commissione Elettorale, agli iscritti e a tutti quei lavoratori che hanno creduto in questa nostra sempre più grande Ugl metalmeccanici. Un’Organizzazione attenta da sempre a quello che avviene nel territorio Irpino, nelle fabbriche e che con questa classe Dirigente guidata da Ettore Iacovacci, ogni giorno danno una risposta e una speranza ai lavoratori e quelli che il lavoro non lo hanno”.

