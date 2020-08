Ritorna a Tel Aviv il leggandario DRIVE IN

a cura di Federica Guerriero (crediti photo Amir Yakoby)

Il comune di Tel Aviv-Yafo, in collaborazione con la Tel Aviv Cinematheque, invita tutti gli appassionati di cinema all’aperto a parcheggiare, sedersi e godersi, con un po’ di nostalgia, il famoso drive-in della città che ora ritorna in vita. Nel parcheggio della leggendaria Shlomo Group Arena, sede dell’ex teatro drive-in di Tel Aviv, verranno proiettati questa settimana film romantici per celebrare Tu B’Av, conosciuto come il “Jewish Valentine’s Day”, “San Valentino ebraico”.

Lanciato nel marzo 1973, il primo drive-in di Tel Aviv è stato chiuso nel 2000.

L’arena drive-in polifunzionale, successivamente ribattezzata Shlomo Group Arena, è stata inaugurata a dicembre 2014.

I film saranno proiettati al drive-in theatre mercoledì e giovedì di questa settimana (5-6 agosto), in esclusiva per i possessori di carte residenti DigiTel. I biglietti devono essere acquistati in anticipo attraverso il sito Web del comune.

Ogni schermo darà il benvenuto a un massimo di 200 veicoli, in conformità con gli standard stabiliti dal Ministero della Salute.

L’audio dei film verrà trasmesso in alta qualità tramite una frequenza radio FM.Ron Huldai, sindaco di Tel Aviv-Yafo ha dichiarato: “Tel Aviv è la non-stop city, ma l’epidemia di coronavirus ha comprensibilmente bloccato una grande parte delle attività culturali e ricreative. Tuttavia, abbiamo costantemente cercato modi creativi per garantire ai residenti l’accesso alla cultura. Il ritorno del drive-in è un altro modo far trascorrere le calde giornate di agosto in conformità con le linee guida stabilite dal Ministero della Salute.”

L’apertura del teatro drive-in si unisce a una lunga lista di iniziative lanciate a sostegno dell’attività culturale in città.

Le iniziative comprendono il sostegno agli artisti e alle organizzazioni culturali che incontrano difficoltà derivanti dalla crisi, sovvenzionando esibizioni all’aperto in ristoranti e caffè, finanziando spettacoli di strada in luoghi centrali, offrendo centinaia di attività all’aperto per famiglie e residenti.

Per assistere alle proiezioni. Apertura dei cancelli ore 20.00

5 agosto (21:00): proiezione di “La belle époque”

6 agosto (21:00): proiezione di “motivazione zero”

Le proiezioni sono organizzate dalla Divisione Arte e Cultura del Comune di Tel Aviv-Yafo, in collaborazione con le aziende Tel Aviv Cinematheque, Expo Tel Aviv e Palazzetti dello Sport di Tel Aviv-Yafo.

adsense – Responsive – Post Articolo