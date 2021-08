Ritorna la musica celtica dei MONAGHAN in Irpina

Ritorna la musica celtica di qualità in Irpina. Domenica 22 Agosto a partire dalle 21.30 in piazza Tiglio a Serra di Pratola (AV) si esibirà il celebre gruppo Irpino MONAGHAN BAND. Sarà l’occasione per ascoltare i più noti brani tratti dalla musica folk irlandese, scozzese e celtica. Un vero e proprio concerto che ci porterà a viaggiare con la fantasia dei paesi europei dell’aria celtica. Il gruppo Monaghan Band nasce da un’idea dei Maestri Ivan Barbone e Verdiana Leone, apprezzati musicisti irpini accomunati dalla passione per la musica e la tradizione celtica ed irish folk. Il gruppo Monaghan Band è formato da professionisti di formazioni diverse, in grado di condensare l’immediatezza della musica tradizionale con la cura per le sonorità e gli arrangiamenti, si propone quindi a un vasto pubblico, che spazia dai frequentatori dei folk club a quelli delle sale da concerti, interpretando il gusto che accomuna queste due categorie apparentemente così lontane.

Domenica 22 Agosto e sarà l’occasione per poterli riascoltare in Irpina.

adsense – Responsive – Post Articolo