Ritrovata Denise Pipitone? La Ragazza sarebbe in Russia. Domani se ne occuperà Chi l’ha visto. Ecco la foto

Denise Pipitone, la bambina che è scomparsa tanti anni fa a Mazara Del Vallo, era il primo settembre del 2004, che oggi avrebbe 21 anni, potrebbe vivere in Russia. Federica Sciarelli tratterà il caso nella prossima puntata di Chi l’ha visto, mercoledì 31 marzo. Ecco cosa rivela la pubblicità del programma: sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso… Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio (mamma di Denise, ndr). La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto.

adsense – Responsive – Post Articolo