Riunione del Consiglio Federale Figc martedì 4 agosto: i temi che verranno trattati.

La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di martedì 4 agosto. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 25 giugno e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; elezione di un componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di competenza del Consiglio Federale; ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati nazionali di Serie A e Serie B organizzati dalla Divisione Calcio Femminile 2020/2021: provvedimenti conseguenti; procedure di riammissione ai campionati professionistici di Serie A, Serie B: provvedimenti conseguenti; procedura e criteri di riammissione al campionato professionistico Serie C ex art. 49, comma 5 bis delle NOIF: provvedimenti conseguenti; norme per l’integrazione delle eventuali vacanze di organico nei campionati professionistici: provvedimenti conseguenti; regolamento LND per i ripescaggi in Lega Pro e Regolamento LND ex art. 49, lett. c) NOIF; nomine di competenza; modifiche regolamentari; norme in materia di tesseramento dei calciatori extracomunitari in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; definizione esiti campionati Primavera 1 e Primavera 2: provvedimenti conseguenti; date dell’attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2020/2021 per i campionati nazionali; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali.

adsense – Responsive – Post Articolo