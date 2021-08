Robin Hood al Castello Lancellotti di Lauro

D

alla penna di Alexandre Dumas nasce uno dei personaggi più popolari al mondo. Arciere infallibile, paladino della giustizia, astuto e affascinante, Robin è il principe dei ladri, l’incontrastato signore della foresta di Sherwood che lotta contro le ingiustizie, sempre pronto a farsi beffe dell’odioso sceriffo di Nottingham, insieme ai suoi fedeli compagni: dall’imponente Little John al coraggioso e allegro frate Tuck, alla bella lady Marian…

Robin Hood è diventato, infatti, il modello del bandito giustiziere che ridistribuisce le risorse, rubando ai ricchi per dare ai poveri.

Di sicuro è tra le storie più amate di sempre e adatto a grandi e piccini.

La Location Il Castello Lancellotti è situato a Lauro (AV), nei pressi di Nola, sul “primo sasso” del Vallo di Lauro, Castello Lancellotti è una delle più suggestive residenze d’epoca della Campania.

Completamente ricostruito nel 1870 ad opera del principe Filippo Lancellotti, dopo essere stato dato alle fiamme dai repubblicani francesi nel 1799, il Castello presenta elementi in stile gotico, rinascimentale e barocco con due cortili, in uno dei quali vi è una fontana realizzata con materiali architettonici di epoca romana, ed un giardino all’italiana con piante di bosso. Lo spettacolo si tiene nel Cortile del Castello Lancellotti. I posti non sono numerati.

8 agosto 2021 Repliche ore 19.30-21.00 Cortile Castello Lancellotti di Lauro AV costo del biglietto Intero €12,00 Ridotto €10,00 (dai 4 ai 12 anni) GRATIS fino ai 4 anni

Chiama e prenota il tuo posto: 3270148209 o 3295998042 Prenota direttamente dal sito www.ildemiurgo.it pagamento in loco

Drammaturgia e Regia Franco Nappi con andrea Cioffi chiara Vitiello franco Nappi roberto Ingenito luca Sangiovanni marco Serra Davide Mazzella daniele acerra ferdinando Nappi alessandro Balletta scenografia e costumi Filomena Mazzocca grafica emilia Esposito produzione di il Demiurgo in collaborazione con Pro Lauro

adsense – Responsive – Post Articolo