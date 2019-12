ROCCABASCERANA. Giornata dedicata alla raccolta di sangue

Sabato 28 Dicembre presso la sede Pro Loco di Roccabascerana, sita in Via A. Di Brescia in Cassano Caudino, si terrà una giornata dedicata alla raccolta di sangue, promossa dal Gruppo Regionale Fratres Campania.

I volontari delle rispettive associazioni saranno a disposizione della cittadinanza a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 12:00. Tra i criteri di eleggibilità del donatore, ricordiamo il compimento della maggiore età nonché l’astenersi dallo svolgere attività fisiche eccessivamente faticose evitando al contempo di consumare un pasto eccessivamente abbondante nelle 24 ore precedenti la donazione. E’ inoltre consigliata una leggera colazione prima della donazione, i volontari della Fratres infatti provvederanno ad offrire una colazione adeguata ad avvenuto prelievo di sangue.

Ricordando la necessità di rifornire le scorte di sangue regionale con il fine di permettere la più ampia gamma di operazioni ospedaliere nonché per assistere gli affetti da patologie ematiche, invitiamo caldamente la popolazione alla partecipazione.

Per info più dettagliate consigliamo la consultazione del seguente link:

https://www.fratres.it/approfondimenti/faq#.XarPzOgzbIU

https://www.centronazionalesangue.it/node/765

campania@fratres.it

presidente@dratrescampania.it

Miriam Petraglia

