ROCCARAINOLA. Al museo civico “la cultura non si ferma”, incontro con Adriana “Nanà” Miele, poetessa e blogger napoletana

Continuano gli appuntamenti on line con ”La Cultura non si ferma!”, rassegna di eventi a cura del Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola.

Mercoledì 21 aprile alle ore 18:30, in diretta sulla pagina Facebook del Museo, incontro con Adriana “Nanà” Miele, poetessa e blogger napoletana.

Adriana o meglio Nanà, nasce a Nola nel 1985, Sassese di sangue. Appartiene al mondo e dalla sua cara Napoli ora vive a Torino. Si ferma solo per ammirare i dettagli, per farsi incantare dalla luce e per bere un calice di rosso. Poi apre il suo taccuino, scrive una poesia e va via! Le parole sono il suo mondo e di questo ne ha fatto la sua corazza.

Potete leggere le sue composizioni sul blog https://ilmondodinana.wordpress.com/

“La cultura non deve fermarsi, mai! Soprattutto in momenti difficili come questi – è il messaggio di Peppe Russo, Sindaco di Roccarainola – Ogni manifestazione culturale è linfa vitale per tutti noi. Sono fiducioso che presto potremmo organizzare molti eventi in presenza. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito con entusiasmo a questa nuova rassegna. Il vostro contributo è bene prezioso”.

Gli eventi saranno disponibili ai link:

https://www.facebook.com/MuseoCivicoLuigiDAvanzo

https://www.museocivicoroccarainola.it/

