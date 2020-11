ROCCARAINOLA. Al Museo Civico “Luigi D’Avanzo” l’iniziativa “Te piace o presepe”.

Venerdì 6 Novembre, il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” – con il Patrocinio del Comune di Roccarainola – presenta la prima parte dell’evento on line dal titolo “Te piace o presepe”.

Una narrazione delle tecniche di realizzazione del presepe napoletano, partendo dalla scelta dei materiali, fino ad arrivare alla costruzione di veri capolavori.

L’evento sarà suddiviso in quattro appuntamenti, durante i quali saranno presentati dei video/tutorial realizzati dell’Artista Pellegrini De Risi.

Le clip saranno pubblicate sulla pagina Facebook, sul sito internet e sul Canale YouTube del Museo Civico, ai seguenti link:

(https://www.facebook.com/MuseoCivicoLuigiDAvanzo) (https://www.museocivicoroccarainola.it/)

(https://www.youtube.com/channel/UC6vnl6v25w-y9UEIu_rsVnw/)

L’evento è suddiviso in quattro appuntamenti settimanali: 6-13-20 e 27 novembre.

Un evento che sicuramente sarà apprezzato dai tanti appassionati del genere e che servirà a regalare un minimo di serenità in vista del Santo Natale, nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo.

