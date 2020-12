ROCCARAINOLA. Al museo “Luigi D’Avanzo”, la mostra collettiva “Attraverso i colori”.

Continuano gli appuntamenti on line con il Museo Civico di Roccarainola.

Martedì otto dicembre verrà presentata al pubblico la Mostra collettiva di Pittura “Attraverso i colori”.

Ad esporre saranno quattro Artisti provenienti da aree diverse del Paese:

Fulvio Le Grottaglie (Campania), Patrizia Monacò (Basilicata), Valentina Morelli (Lazio) e Giusi Velloni (Umbria).

Tutti vantano la partecipazione a numerosi Eventi ed hanno raccolto, nel corso della propria carriera artistica, preziosi riconoscimenti.

“Con la chiusura al pubblico – evidenzia il Presidente Carmine Centrella – anche i più importanti Musei sono in grossa difficoltà. Tutti coloro che operano nel mondo della Cultura, dai professionisti del settore, dalle grandi strutture pubbliche e private, fino all’eterogeneo universo dell’associazionismo, stanno affrontando grosse difficoltà nel formulare proposte che garantiscano contemporaneamente la qualità dell’offerta e la sicurezza di organizzatori e visitatori. In questo contesto anche il Museo Civico “Luigi D’Avanzo”sta affrontando un periodo complicato,trattandosi di una piccola struttura, ubicata in una piccola realtà. Il nostro punto di forza è stato negli anni, l’aspetto relazionale che abbiamo coltivato con Artisti e Visitatori, creando un rapporto di grande cordialità e spesso di amicizia. Non potendoci più confrontare nelle consuete modalità abbiamo optato, fin dallo scorso marzo, per l’offerta online sperando di regalare attimi di svago durante l’era Covid-19. La tecnologia ci fornisce una grossa mano e siamo certi, come già avvenuto in passato, che riusciremo a presentare al pubblico un ottimo prodotto”.

La mostra sarà composta da un tour virtuale che mostrerà, inizialmente, una panoramica dell’allestimento e, successivamente, tutte le opere in dettaglio.

L’ideazione e la realizzazione grafica sono a cura dell’architetto Vito Siciliano.

L’Evento è patrocinato dal Comune di Roccarainola.

Si ringraziano il Sindaco Giuseppe Russo e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Sirignano per la cortese disponibilità.

La visualizzazione avverrà, in modalità “on demand” a partire dal giorno otto dicembre, attraverso la pagina Facebook del Museo (https://www.facebook.com/MuseoCivicoLuigiDAvanzo), attraverso il sito ufficiale (https://www.museocivicoroccarainola.it/) e attraverso il Canale YouTube del Museo Civico(https://www.youtube.com/channel/UC6vnl6v25w-y9UEIu_rsVnw).

