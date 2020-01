ROCCARAINOLA. E’andata in scena la prima raccolta fondi a favore dell’Associazione “Energy Family”

Il 29 dicembre nella palestra comunale di Roccarainola si è svolto il primo spettacolo di beneficenza per raccolta fondi a favore dell’Associazione Energy Family Project Aps che si batte per un Protocollo Nascite inesistente, entreremo in tutti i punti nascita Nazionali insieme ad una Energy- Family Box a supporto di tutte le future famiglie che affrontano amputazioni congenite e traumatiche nonché malformazione degli arti.

Di tale protocollo abbiamo già fatto presentazione con un Astract e depositato presso il ministero della salute a Roma esattamente durante il Patto Salute 2019.

Ad oggi contiamo più di 390 famiglie solo sul territorio Nazionale. Noi famiglie ci sopportiamo e aiutiamo l’un l’altra. Lo spettacolo è stato messo in scena dagli animatori della Hollywood Animazione di Gennaro Spizuoco che con Ciro Improta, ideatore e attore, hanno dato vita ad uno show dal titolo “barcollo ma non mollo”. A titolo completamente gratuito ci hanno allietato la serata. Ringraziamo Carmen Iavarone mamma di Chef Chloe per l’idea di organizzare l’evento. Il sindaco di Rocca Peppe Russo per la completa disposizione. La sua amministrazione soprattutto Elisabetta D’Onofrio e Carmen Miele . La sociologa Felicia Di Mauro e il Senatore Urraro per il supporto e l’impegno. Le famiglie Energy Family project che sono intervenute da tutta la Campania e da tutta Italia e i cittadini presenti.

