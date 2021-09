Il vescovo di Nola Mons. Francesco Marino ha nominato Don Emilio Sorrentino attuale parroco di San Vincenzo Ferreri in Scafati come nuovo parroco di Roccarainola della Parrocchia di San Giovanni Battista in Roccarainola.

Don Emilio farà ingresso nella Comunità parrocchiale di Roccarainola DOMENICA 10 OTTOBRE di mattina alle ore 11.00 con la Santa messa Solenne presieduta da sua Ecc. Mons Francesco Marino vescovo di Nola

