Tutto pronto per onorare il Santo Patrono di Roccarainola San Giovanni Battista ma quest’anno non sarà come tutti gli altri anni a causa dell’emergenza Covid-19 che ha limitato molte iniziative tra cui quelle religiose. Niente quindi processione del santo per il paese, ne luminarie ne spettacoli. Sarà una festa che vedrà solo funzioni religiose all’interno della Parrocchia. Ecco il programma divulgato dal parroco di Roccarainola Don Vincenzo Ragone.

adsense – Responsive – Post Articolo